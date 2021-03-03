وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة
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وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة

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العرب اليوم - وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة

وزير الخارجية المصري سامح شكري
القاهرة - العرب اليوم

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.

 

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وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة



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