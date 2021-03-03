وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.