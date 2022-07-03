حادث اصطدام مروع بين قطار ركاب وشاحنة محملة بالرمل على طريق بغداد ـ البصرة في العراق

أعلنت وزارة النقل العراقية عن اصطدام قطار ركاب قادم من البصرة لبغداد قرب قرية العفالجة الليلة الماضية بسيارة نقل كبيرة محملة بالرمل وذلك نتيجة المعابر غير النظامية على خطوط السكك وأفاد مدير عام السكك، السيد طالب جواد كاظم الحسيني، بأن "مناطق السكك وقطاراتها تتعرض يوميا إلى ظواهر سلبية غير حضارية بانشاء معابر غير نظامية على خطوط واملاك الشركة، ورمي الحجارة على القطارات في بعض الأماكن المشخصة لدى لجان التجاوزات الفرعية والرئيسية بالرغم من التحذير المستمر وفرض غرامات وانذارات وفق القانون على المتجاوزين، وللأسف الشديد اخذت هذه الظاهرة بالاستفحال والتجاوز على محرمات السكك وقد تسببت بالضرر الكبير في انسيابية سير القطارات، بالاضافة إلى الحوادث المتكررة لقطارت البضائع والمسافرين".