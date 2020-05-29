الهند تسجل 7466 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 7466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع إجمالي الحالات إلى 165799 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4706 حالة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة.