الرئاسة التركية تعلن أن لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان بقمة الـ20 ممكن

قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن لقاء الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين، ممكن.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية حيث قال قولن في رد على سؤال وجه له حول ذلك: "ننظر إلى الأجندة، ومن الممكن حدوث ذلك".

ويشار إلى أن تصريحات المتحدث التركي تأتي في الوقت الذي تثير قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول توترا بين الرياض وأنقرة، وفقا لمحللين الذين أشاروا إلى أن السلطات التركية تستخدم القضية كـ"رقاقة ضغط".

ويشار إلى أن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الارجنتين تبدأ في الـ30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

نقلاً عن CNN