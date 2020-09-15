ترامب يصرح ناقشت تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.وقال ترامب أيضا إنه "كان لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيماوي في عام 2017.