الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية استهدفت تجمعات للمرتزقة والقوات الخاصة الأوكرانية في أراضي زابوروجيه وذكرت الوزارة أن الطيران الحربي الروسي قصف بصواريخ عالية الدقة، نقاط انتشار مرتزقة الفيلق الأجنبي في جزيرة خورتيتسا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك عناصر لواء "بارس" التابع للداخلية الأوكرانية في المنطقة.