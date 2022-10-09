الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه
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الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه

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العرب اليوم - الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية استهدفت تجمعات للمرتزقة والقوات الخاصة الأوكرانية في أراضي زابوروجيه وذكرت الوزارة أن الطيران الحربي الروسي قصف بصواريخ عالية الدقة، نقاط انتشار مرتزقة الفيلق الأجنبي في جزيرة خورتيتسا في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك عناصر لواء "بارس" التابع للداخلية الأوكرانية في المنطقة.

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الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه



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