تسجيل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر 65495 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يبلغ إجمالي الوفيات لديها 49.

فيما تعافي 1467 شخص من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.