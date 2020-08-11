رئيس البرلمان اللبناني يناقش حالة الطوارئ بعد انفجار بيروت

دعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب لعقد جلسة عند الساعة 11 قبل ظهر الخميس المقبل، لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت وسيتم عقد الجلسة في مبنى الأونيسكو الكائن في الشطر الغربي من بيروت، بعدما تضرر المقر الرسمي للبرلمان لقربه من مرفأ بيروت الذي هزه انفجار عنيف الأسبوع الماضي أودى بحياة عشرات الأشخاص وأصاب الآلاف وبفعل هول الكارثة التي ضربت لبنان في 4 أغسطس الجاري، أعلن مجلس الوزراء حالة طوارئ جزئية في مدينة بيروت في اليوم التالي.