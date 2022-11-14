مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأميركية
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مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأميركية

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العرب اليوم - مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأميركية

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واشنطن - العرب اليوم

 أعلنت جامعة فيرجينيا الأمريكية، إلغاء الدراسة، على إثر إطلاق نار وقع ليل الأحد- الاثنين في حرم الجامعة، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين، فيما لا يزال مطلق النار طليقا.  وأكد رئيس الجامعة، جيم رايان، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار مساء الأحد، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، كاشفا أن مطلق النار هو تلميذ في الجامعة ويدعى، دارنيل جونز جونيور.

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مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأميركية مقتل 3 أشخاص وجرح 2 في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأميركية



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