تشابك بالأيدي بين عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي

تشابك عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي بالأيدي على خلفية مناقشة قوانين العفو الشامل. ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الجلسة لمدة ربع ساعة وطالب الحرس بإخراج الجمهور. وذكرت صحيفة "الجريدة"، أنه حدث تشابك بين حرس مجلس الأمة والجمهور بالأيدي وقت إخراجهم بالقوة في جلسة المجلس. وطالب النواب الحرس باحترام كرامة الناس وعدم ضربهم. وكان الغانم قال في وقت سابق في تصريح بمجلس الأمة إن «ما يحدث الآن للأسف من انحدار بمستوى الحوار في بعض الأحيان أمر يرفضه كل أبناء الشعب الكويتي».