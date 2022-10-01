إصابة 28 شخصًا في مصادمات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين
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إصابة 28 شخصًا في مصادمات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين

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العرب اليوم - إصابة 28 شخصًا في مصادمات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين

بغداد - العرب اليوم

أصيب 28 من القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين بجروح، اليوم السبت، في مصادمات بين الطرفين على خلفية إحياء الذكرى الثالثة لمظاهرات أكتوبر في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي اليوم إنه "رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسين بالدخول إلى وسط المتظاهربن إلا أننا ومع شديد الأسف نلاحظ أن هناك عناصر خارجة عن القانون تواجدت خلال هذه المظاهرات واستخدمت أدوات ومواد غير قانونية أثناء التظاهرات".

 

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إصابة 28 شخصًا في مصادمات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين إصابة 28 شخصًا في مصادمات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين



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