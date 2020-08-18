المحكمة الخاصة بلبنان حسن حبيب مرعي أدى دور منسق الإعلان عن العملية زورا

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن حسن حبيب مرعي أدى دور منسق الإعلان عن العملية زورا، وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.