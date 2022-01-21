قالت مصادر إن السيناتور الأميركي تيد كروز ومجموعة من قيادات الحزب الجمهوري بالكونغرس، سيطرحون الجمعة، مشروع قانون لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.وأضافت المصادر أن مشروع القانون يشمل فرض عقوبات على أي مسؤول أو عميل أو شركة يحددها الرئيس على أنها متعاونة مع الحوثيين وفق القرار التنفيذي 13224.