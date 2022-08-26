الطيران الإثيوبي يقصف عاصمة تيغراي

قصف الطيران الإثيوبي، ميكيلي، عاصمة تيغراي، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا وعاملون في المجال الإنساني. في وقت تعهدت فيه الحكومة بالتحرك ضد أهداف عسكرية بتيغراي وقال الناطق باسم متمردي تيغراي كينديا غيبريهيوت إن "طائرة ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون" كما أفاد مصدران في المجال الإنساني لوكالة "فرانس برس" أنهما أبلغا بضربة جوية في ميكيلي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.