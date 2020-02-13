مجلس الشعب السوري يقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن
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مجلس الشعب السوري يقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن

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العرب اليوم - مجلس الشعب السوري يقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن

مجلس الشعب السوري

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مجلس الشعب السوري يقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن مجلس الشعب السوري يقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن



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