الدفاع الروسية تعلن قواتنا تواصل التقدم في اتجاه كراسنو - ليمان والقضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تواصل تقدمها في اتجاه كراسنو-ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الماضية وتدمير عدد من آليات العدو.