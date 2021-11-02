البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا
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البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

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العرب اليوم - البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

مطار بيروت الدولي
المنامة - العرب اليوم

دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى "ضرورة المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر". وأكدت الوزارة البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك "منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأية مخاطر، وحرصا على سلامتهم".

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البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا البحرين تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا



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