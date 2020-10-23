مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي

رحبت الخارجية المصرية بالاتفاق الليبي على إعلان وقف شامل لإطلاق النار الذي توصلت إليه حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" في المفاوضات الجارية في جنيف تحت رعاية أممية.

يتبع