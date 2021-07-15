الرئيس سعد الحريري يؤكد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما أبلغه الرئيس ميشال عون عدم القدرة على التوافق
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الرئيس سعد الحريري يؤكد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما أبلغه الرئيس ميشال عون عدم القدرة على التوافق

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العرب اليوم - الرئيس سعد الحريري يؤكد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما أبلغه الرئيس ميشال عون عدم القدرة على التوافق

رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري
بيروت - العرب اليوم

الرئيس سعد الحريري يؤكد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما أبلغه الرئيس ميشال عون عدم القدرة على التوافق
 

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الرئيس سعد الحريري يؤكد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما أبلغه الرئيس ميشال عون عدم القدرة على التوافق الرئيس سعد الحريري يؤكد تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعدما أبلغه الرئيس ميشال عون عدم القدرة على التوافق



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