مقتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار ناقلة غاز في جنوب أفريقيا

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، عندما انفجرت ناقلة غاز.

وقال ويليام تلادي، المتحدث باسم "خدمات الطوارئ المحلية" أن منزلين احترقا أيضا وألحق الحادث أضرارا بمستشفى قريب .

وذكرت تقارير محلية أن النيران اشتعلت في ناقلة الغاز، على جسر ببلدة "بوكسبرج"، على بعد 20 كيلومترا شرق جوهانسبرج.