جريحان في اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان

وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية، مساء أمس (الاثنين)، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، أسفرت عن إصابة شخصين وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باندلاع اشتباكات عنيفة في حي الطوارئ بمخيم عين الحلوة بين عناصر من «جند الشام» و«عصبة الأنصار»، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ«أر. بي.جي» وذكرت الوكالة أن الاشتباكات بدأت فردية بين عنصرين من الطرفين، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى إصابة المسؤول في «جند الشام» هيثم الشعبي بفخذه، وآخر يدعى محمود برقاوي ابن أبو عبيدة الطرابلسي، الذي نقل إلى خارج المخيم للمعالجة.

وقد أدت الاشتباكات إلى نزوح عدد كبير من الأحياء القريبة من منطقة الاشتباكات في المخيم إلى مناطق أكثر أمانا وأشارت الوكالة إلى أن اتصالات جرت على أعلى المستويات فلسطينية ولبنانية، نجحت في تطويق الاشتباكات، ومنع تفاقم الأوضاع وإعادة الهدوء الحذر إلى المخيم يشار إلى أن لبنان يستضيف 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، من بينهم 114 ألفا و206 فلسطينيين يعيشون في 13 مخيما في البلاد.