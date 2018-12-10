ماي تلغي تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، بكلمة إلى البرلمان البريطاني، وسط توقعات بسحب خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من تصويت البرلمان عليها والمقرر غدا الثلاثاء.

نقلًا عن سبوتنيك