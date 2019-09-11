الحشد الشعبي يتصدى لطائرات مسيرة مجهولة

تصدت المضادات الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي في العراق، اليوم، لطائرات مسيرة حلقت فوق مقاره بمحافظة صلاح الدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.