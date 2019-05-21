استشهاد فلسطيني اثر دهسه من قبل مركبة إسرائيلية شرق قلقيلية

استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية على مفرق مستوطنة "كارني شومرون" في قرية كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، ان المواطن حسن عبد الحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية استشهد اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية عن طريق العمد، وتم نقله إلى مشافي نابلس حيث تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس شمال الضفة المحتلة.