محتجون يحاولون اقتحام وزارة العدل بلبنان بعد إطلاق سراح موقوفين في قضية انفجار بيروت

حاول محتجون، اليوم الخميس، اقتحام مقر وزارة العدل بلبنان بعد إطلاق سراح موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.