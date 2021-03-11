فرنسا وألمانيا ومصر والأردن يشيدون بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أشاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، الخميس، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية، تقود البلاد نحو انتخابات في ديسمبر المقبل.وقال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي مشترك: "حينما تكون هناك أخبار جيدة، علينا الحديث عنها. حقيقة إجراء تصويت ثقة بخصوص العملية السياسية التي انطلقت.. هذه لحظة مهمة". وأثنى نظراؤه في فرنسا وألمانيا والأردن، على الخطوة التي ستساعد على استقرار ليبيا.