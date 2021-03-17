أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا أشار إلى أن بعض كبار مساعدي ترمب عملوا لصالح موسكو ضد بايدن
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أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا أشار إلى أن بعض كبار مساعدي ترمب عملوا لصالح موسكو ضد بايدن

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العرب اليوم - أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا أشار إلى أن بعض كبار مساعدي ترمب عملوا لصالح موسكو ضد بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن
واشنطن _ العرب اليوم

أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا أشار إلى أن بعض كبار مساعدي ترمب عملوا لصالح موسكو ضد بايدن

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا أشار إلى أن بعض كبار مساعدي ترمب عملوا لصالح موسكو ضد بايدن أصدرت المخابرات الأميركية تقريرا أشار إلى أن بعض كبار مساعدي ترمب عملوا لصالح موسكو ضد بايدن



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