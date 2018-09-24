روسيا تعلن تطوير الدفاع الجوي السوري بمنظومة صواريخ أس 300 المتطورة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عزم روسيا تسليم منظومة دفاع جوي متقدمة (أس 300) إلى سوريا خلال أسبوعين، بعد أسبوع من إسقاط طائرة حربية روسية فوق البحر المتوسط بطريق الخطأ أثناء هجوم جوي إسرائيلي في سوريا.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره السوري بشار الأسد، الاثنين، عن خطط تسليم بلاده منظومة صواريخ أس-300 المضادة للطائرات.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "بوتين أبلغ الرئيس الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة أس-300 الحديثة.

وقال شويغو، في بيان تليفزيوني: "أمر الرئيس بوتين باتخاذ إجراءات أمنية إضافية في سوريا لحماية القوات الروسية هناك".