الحشد الشعبي العراقي يعتقل 6 عناصر من أخطر الإرهابيين شرقي البلاد

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال 6 عناصر من أخطر الإرهابيين، شرقي البلاد، وذلك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأفادت وكالة "أهل البيت" للأنباء، بأن المفارز الاستخبارية للحشد الشعبي، تمكنت، بالتنسيق مع بقية التشكيلات الأمنية خلال الأسابيع 3 الماضية، من اعتقال 6 من أخطر الارهابيين في قواطع متفرقة من ديالى بينهم من كان يخطط لهجمات دامية.