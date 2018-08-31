قوات الاحتلال تقمع لمسيرة رأس كركر السلمية وتصيب العشرات بالاختناق

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم ، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية رأس كركر غرب رام الله السلمية ، التي انطلقت تنديدًا بمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني .

وأفادت مصادر محليه في رام الله بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق .