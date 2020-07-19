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مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة

العرب اليوم -

العرب اليوم - مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة

سد النهضة
القاهرة ـ العرب اليوم

مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة

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مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة مجلس الدفاع الوطني المصري يؤكد استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة



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