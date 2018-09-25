اصابة 3 اشخاص بجروح في حادث امني شمال شرقي بغداد

اصيب ثلاثة اشخاص بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي البنوك شمال شرقي بغداد اليوم .
وافاد مصدر امني عراقي بإن العبوة الناسفة انفجرت الى جانب الطريق في مدخل حي البنوك، مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى المستشفى.
وأوضح ان قوة امنية سارعت الى اغلاق مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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