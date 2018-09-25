اصابة 3 اشخاص بجروح في حادث امني شمال شرقي بغداد

اصيب ثلاثة اشخاص بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي البنوك شمال شرقي بغداد اليوم .

وافاد مصدر امني عراقي بإن العبوة الناسفة انفجرت الى جانب الطريق في مدخل حي البنوك، مما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة نقلوا على اثرها الى المستشفى.

وأوضح ان قوة امنية سارعت الى اغلاق مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته.