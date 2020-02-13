أخلت الشرطة الإسبانية مقر شركة "أمازون" في العاصمة مدريد، عقب ورود تهديدات بوجود قنبلة في مبنى الشركة بالمدينة. وذكرت متحدثة باسم الشرطة، أن "القوات الأمنية في المدينة في حالة تأهب". وأضافت: "تلقينا إنذارا، ونتحرى الأمر".