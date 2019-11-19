بيان من قوات الأمن الكردية بخصوص رشق الدورية الروسية بالحجارة في عين العرب

أعلنت قيادة الأمن الداخلي (الآساييش) الكردية أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حادثة التعرض للدورية الروسية المشتركة في مدينة عين العرب بشمال سوريا، وضمان عدم تكرارها.

وجاء في بيان القيادة الكردية بشمال شرقي سوريا إن تعرض الدورية الروسية المشتركة يوم أمس الإثنين في مدينة كوباني (عين العرب) إلى رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل مجموعة من الأهالي الغاضبين، "هو أمر مؤسف جدا، وسنتخذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار هكذا حوادث"، وشدد البيان أن القوات الروسية المنتشرة في مدينة كوباني (عين العرب) والشريط الحدودي، وفق اتفاقية سوتشي "هي ضمانة لجلب الاستقرار والأمن في المنطقة".

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