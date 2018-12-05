قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوي والبحري

أعلنت مصادر قبرصية مطلعة -اليوم الأربعاء- أن نائب مندوب قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو أرسل يوم 20 نوفمبر الماضي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للاحتجاج على اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لبلاده.

وأوضحت المصادر أن اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لقبرص وقعت في شهر سبتمبر في هذا العام.

ووفقا لبيان صحفي صدر حول هذا الشأن, فإن خطاب المسئول القبرصي أعلن عنه يوم أمس الثلاثاء كوثيقة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.