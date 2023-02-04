حرس الحدود الأوكراني يؤكد إحباط محاولات روسية لاختراق الحدود الشمالية سرًا
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حرس الحدود الأوكراني يؤكد إحباط محاولات روسية لاختراق الحدود الشمالية سرًا

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العرب اليوم - حرس الحدود الأوكراني يؤكد إحباط محاولات روسية لاختراق الحدود الشمالية سرًا

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كييف ـ العرب اليوم

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إحباط محاولة روسية لاختراق الحدود الشمالية الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن القوات الروسية نشطت في منطقة سيفرشينيا، ورصدتهم وحدات حرس الحدود الأوكرانية ، مضيفة أن القوات الروسية استمرت في قصف نقاط تمركز حرس الحدود الأوكراني بقذائف المدفعية والهاون طوال أمس الجمعة.

وأضاف البيان: "بعد الفجر، حاولت مجموعة الاستطلاع الروسية اختراق خط الدفاع الأوكراني بشكل غير خفي، لكن حرس الحدود رصدوا تحركاتها واشتبكوا في معركة خاطفة تراجعت فيها سريعا مجموعة الاستطلاع الروسية، بعد أن فشلت في اختراق الحدود سرا

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حرس الحدود الأوكراني يؤكد إحباط محاولات روسية لاختراق الحدود الشمالية سرًا حرس الحدود الأوكراني يؤكد إحباط محاولات روسية لاختراق الحدود الشمالية سرًا



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