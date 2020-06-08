السعودية تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 105283 حالة

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع كبير في عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق"، قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الممكة إلى 105283 حالة.

وأضافت الصحة السعودية أن تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 746 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 74524 حالة بعد شفاء 1707 حالة جديدة من أعراض المرض.

وأوضحت الصحة السعودية أن عدد الحالات النشطة بلغ 30013 فيما أرتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة .