مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالاجماع قرارا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ
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مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالاجماع قرارا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ

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العرب اليوم - مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالاجماع قرارا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ

مجلس الاتحاد الروسي
موسكو _ العرب اليوم

مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالاجماع قرارا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ

 

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مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالاجماع قرارا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالاجماع قرارا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ



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