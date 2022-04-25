القوات العراقية تفجر انتحاري حاول الاقتراب منها في مدينة سامراء شمالي البلاد

نشرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة تفجيرها لانتحاري حاول الاقتراب منها في مدينة سامراء شمالي البلاد وأظهر مقطع فيديو قوة من الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وهي تفجر انتحاريا بعد فتح النار عليه من قبل آمر السرية الثالثة للفوج.