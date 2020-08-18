المحكمة الخاصة بلبنان تعلن عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري

المحكمة الخاصة بلبنان أعلنت عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري، واشارت أن الأدلة لا تكفي لإثبات مسؤولية حسين عنيسي وأنس صبرا بجريمة اغتيال الحريري موضحة أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري .