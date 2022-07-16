7 قتلى جراء قصف القوات الأوكرانية لجمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية في اليوم الماضي، أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح. وخلال قصف القوات الأوكرانية لحي بيتروفسكي في مدينة دونيتسك صباح اليوم، لقي 3 مدنيين مصرعهم. ووفقا لبيان القيادة، استهدفت القوات الأوكرانية المنطقة المذكورة، بـ6 قذائف مدفعية من عيار 155 مم صباحا، ونجم عن ذلك مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.