بوتين يصدر مرسوما لزيادة عدد أفراد الجيش الروسي لأكثر من 2 مليون جندي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما، الخميس، لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون جندي من 1.9 مليون جندي، بحسب ما نقلت رويترز.