الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال عمليتنا الخاصة بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح
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الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال عمليتنا الخاصة بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال عمليتنا الخاصة بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أراضي هذا البلد قبل شهر بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح.

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الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال عمليتنا الخاصة بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال عمليتنا الخاصة بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح



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