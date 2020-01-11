إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى كييف بعد أن تعذرت قراءته

قال مدير دائرة الحوادث الجوية في هيئة الطيران المدني الإيرانية، إنه لا يمكن قراءة ما يتضمنه الصندوق الأسود العائد للطائرة الأوكرانية المنكوبة، وسوف يتم إرساله إلى أوكرانيا، وأوضح مدير دائرة الحوادث الجوية في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الهيئة غير مطلعة على عمليات المضادات الدفاعية الجوية، وأن القوات المسلحة الإيرانية أكدت، بعد الحادث، أن الطائرة الأوكرانية لم تسقط بعمل عسكري.

هذا وطالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إيران باعتذار رسمي عبر قنوات دبلوماسية وبتعويضات مالية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا، واعترفت طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.