الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية
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الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية

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العرب اليوم - الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية

الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية
تونس - العرب اليوم

 الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية

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الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إدراج الغنوشي و حركة النهضة التونسية ضمن التنظيمات الإرهابية



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القاهرة - العرب اليوم

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام" صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها وهي ترتدي الزي البدوي من العباءة الشبيهة بالقفطان المغربي واليشمك، ونالت بذلك إعجاب المتابعين.ولفتت الخشاب الأنظار بنحافتها ورشاقتها بالقفطان المغربي الذي اختارته باللون الأزرق النيلي مع تطريزات مميّزة ولافتة باللون الأبيض، وجاء تصميمه ليناسب شكل جسمها، وقد نسّقته بطريقة رائعة. ونشرت سمية أيضاً عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو قصيراً ظهرت خلاله وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود، إلا أنها أثارت به الجدل لأنه أظهرها ببطن منتفخة، الأمر الذي علّق عليه الجمهور. وكانت سمية الخشاب قد أثارت الجدل في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"...المزيد

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