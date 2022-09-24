بوتين يوقع قوانين تحدد المسؤولية عن الاستسلام الطوعي والنهب والتقاعس عن المشاركة في القتال
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بوتين يوقع قوانين تحدد المسؤولية عن الاستسلام الطوعي والنهب والتقاعس عن المشاركة في القتال

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العرب اليوم - بوتين يوقع قوانين تحدد المسؤولية عن الاستسلام الطوعي والنهب والتقاعس عن المشاركة في القتال

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو _ العرب اليوم

 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".

وتنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي التي صدق عليها بوتين اليوم السبت، على ما يلي:

    عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي
    تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية
    عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب
    يعاقب النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما
    عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية

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بوتين يوقع قوانين تحدد المسؤولية عن الاستسلام الطوعي والنهب والتقاعس عن المشاركة في القتال بوتين يوقع قوانين تحدد المسؤولية عن الاستسلام الطوعي والنهب والتقاعس عن المشاركة في القتال



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