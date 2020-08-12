منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت
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منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت

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العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت

منظمة الصحة العالمية
بيروت - العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت

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منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت منظمة الصحة العالمية تعلن أن نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت



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