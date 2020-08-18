المحكمة الخاصة بلبنان تعلن أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين بقتل الحريري
آخر تحديث GMT14:47:41
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الحريري يؤكد ضحّينا بأغلى ما لدينا ولن نتخلى عن لبنان الذي دفع كل الشهداء حياتهم من اجله ولن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص الحريري يعلن أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة لمن ارتكبوا الجريمة الإرهابية وللمخططين خلفهم أنّ زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب أو ثمن انتهى الحريري يؤكد أصبح واضحاً للجميع أنّ هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ولكن لا مساومة على وجه لبنان ونظامه وهويته أيضاً سعد الحريري من لاهاي يصرح أطلب أن تؤسس الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري لمعرفة الحقيقة لكل الأبرياء الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت ولكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم دون سبب أو مبرر ولا تنازل عن حق بيروت سعد الحريري من لاهاي يصرح المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع عائلات الشهداء نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة ولا تنازل عن حق الدم سعد الحريري نجل رئيس وزراء لبنان الراحل يعلن قبوله حكم المحكمة الدولية الخاصة بشأن اغتيال والده ويصر على القصاص سعد الحريري بعد الحكم في قضية اغتيال والده يؤكد زمن استخدام الجريمة السياسية من دون عقاب انتهى وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4526 حالة شفاء الصحة العالمية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الشباب سعد الحريري يعلن نقبل حكم المحكمة الدولية ونريد العدالة
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المحكمة الخاصة بلبنان تعلن أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين بقتل الحريري

العرب اليوم -

العرب اليوم - المحكمة الخاصة بلبنان تعلن أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين بقتل الحريري

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري
بيروت - العرب اليوم

أعلت المحكمة الخاصة بلبنان أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين بقتل الحريري، مؤكدة أن عياش عرف مسبقا بهدف عملية الاغتيال

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المحكمة الخاصة بلبنان تعلن أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين بقتل الحريري المحكمة الخاصة بلبنان تعلن أنه لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين بقتل الحريري



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