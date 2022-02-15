الدفاع الروسية تعلن وصول مقاتلات حاملة لصواريخ كينجال إلى سوريا للمشاركة في تدريبات بحرية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية وأضاف الوزارة في بيانها: "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة للناتو في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وستشارك هذه المقاتلات والقاذفات، في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط" وأشارت الوزارة، إلى أن المقاتلات والقاذفات قطعت أكثر من 1.5 ألف كلم من قواعدها إلى "حميميم" وتابع البيان: "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم".