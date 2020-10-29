السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية وتجدد رفضها لمثل هذه الأعمال المتطرفة

استنكرت الخارجية السعودية بأشد العبارات الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في مدينة نيس الفرنسية.، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، جددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، مؤكدة في الوقت نفسه، على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.